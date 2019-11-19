Песков отказался комментировать судебные решения по жалобам задержанного летом в Москве дизайнера Коновалова

Кремль не комментирует судебные решения, связанные с задержанием 27 июля в столице дизайнера Константина Коновалова, в результате которого у него был зафиксирован перелом ноги. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в ответ на просьбу прокомментировать решение суда.

«Я оставлю это без комментариев», — отметил пресс-секретарь.

На вопрос корреспондент радиостанции «Эхо Москвы, следит ли президент России за работой правоохранительной системы, в частности судебной, по защите прав граждан, Дмитрий Песков сказал: «Граждане в установленном в законе порядке они могут защищать свои права, что они и делают. При несогласии на каком-то этапе есть возможность апеллировать и т.д. Мне здесь нечего добавить. Мы не можем комментировать судебные решения».

Константин Коновалов был задержан полицейскими за несколько часов до начала летней акции в Москве 27 июля с применением силы. После задержания врачи диагностировали у дизайнера перелом ноги. В Следственном комитете при его обращении ответили, что действия сотрудников правоохранительных органов были правомерными. При этом дизайнер подчеркнул, что утром 27 июля он совершал утреннюю пробежку в районе своего проживания задолго до начала массового мероприятия.

Суд постановил штраф К.Коновалову в размере 10 тыс.рублей за нарушение правил проведения митингов.