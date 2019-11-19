Ростуризм рекомендовал туроператорам прекратить продажу путевок в Сирию

В сообщении ведомства также говорится, что российским гражданам рекомендуется воздержаться от поездок в эту страну в туристических целях. Ранее два российских туроператора запустили продажу организованных поездок в Сирию. По данным газеты «Коммерсантъ», им удалось сводить в Сирию несколько десятков человек из России при стоимости тура свыше 100 тысяч рублей.
2019-11-19T15:30:00+03:00
2019-11-19T15:33:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:30, 19 ноября 2019
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