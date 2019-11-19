Глава Союза кинематографистов России Никита Михалков просит мэрию Москвы купить здание киноцентра «Соловей». Об этом сообщает издание The Village, в распоряжении которого оказалась копия письма. По мнению режиссера, таким образом можно предотвратить строительство на месте киноцентра многофункционального жилого комплекса. По словам источника издания, Сергей Собянин уже поручил срочно рассмотреть возможные варианты в качестве ответа Михалкову.