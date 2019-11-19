ЕСПЧ частично удовлетворил жалобы оппозиционеров Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева, проходивших по делу о беспорядках в ходе акции протеста на Болотной площади в 2012 году. Согласно опубликованному сегодня решению суда, Россия и Украина нарушили несколько статей Конвенции о правах человека. Вместе с тем, ЕСПЧ отказался признать нарушение прав Развозжаева на свободу собраний и мирную демонстрацию. Суд постановил выплатить Развозжаеву 11 тысяч евро и 9 тысяч евро Удальцову.
2019-11-19T15:30:00+03:00
2019-11-19T15:31:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:30, 19 ноября 2019
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