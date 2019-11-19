Мужская сборная России по теннису проведет сегодня в Мадриде свой второй матч в финальной стадии Кубка Дэвиса

В первом наша команда переиграла теннисистов Хорватии.

Начиная с нынешнего года финальный турнир Кубка Дэвиса проходит в новом формате. Участие в нем принимают 18 команд, которые разделены на шесть групп. Матчи будут проходить в течение недели в одном месте, после группового этапа участников ждет плей-офф. Куда выходят 6 победителей групп, а также две команды, занявшие вторые места с лучшими показателями.

Сборная России рассчитывала сыграть в турнире в оптимальном составе. Правда, Даниил Медведев из-за усталости в последний момент от участия в розыгрыше отказался. Но и без него наша команда, усилиями Карена Хачанова и Андрея Рублева уверенно обыграла действующих обладателей трофея -теннисистов Хорватии — со счетом 3-0.

Сегодня наша команда сыграет со сборной Испании. Первая ракетка мира Рафаэль Надаль – в заявке хозяев. Но выйдет ли он на корт сегодня, пока неизвестно.

Финал Кубка Дэвиса пройдет в воскресенье 24 ноября.