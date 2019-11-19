Обвинение потребовало двадцать лет колонии для одной из подсудимых по делу о теракте в петербургском метро

Некоторым фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.

Прокурор попросила двадцать лет колонии для Шохисты Каримовой. Как уточняет издание «Росбалт», адвокат Каримой считает, что следствие и суд идут с нарушениями. Накануне Шохиста Каримова упала в обморок, когда оглашали возможные сроки другим фигурантам. Заседание пришлось прервать. Кроме того, гособвинитель попросила удовлетворить многомиллионный гражданский иск метрополитена, а также иски потерпевших. Ранее гособвинитель попросила суд приговорить основных фигурантов дела к пожизненному лишению свободы. Другим обвиняемым дела прокурор запросила длительные сроки заключения. Всего на скамье подсудимых находятся одиннадцать человек. Все они отрицают вину. Некоторые из них заявили, что оговорили себя под пытками в секретной тюрьме ФСБ. Напомню, теракт в петербургском метро произошел два года назад. В результате взрыва погибли 16 человек, в том числе предполагаемый смертник. Более шестидесяти человек пострадали.

Ответственность за взрыв в петербургском метро взяла на себя ранее неизвестная группировка, якобы связанная с запрещенной в России террористической сетью «Аль-Каида».