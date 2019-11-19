Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компенсации Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву

В Страсбурге признали нарушенными их права в ходе разбирательства по «Болотному делу».

ЕСПЧ назначил координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову 9 тысяч евро компенсации, а его соратнику Леониду Развозжаеву – 11 тысяч. Еще 4 тысячи должна выплатить Развозжаеву Украина, где он пытался получить политическое убежище, но был вывезен в Россию. По утверждению активиста, обе страны нарушили в отношении него запрет на пытки и бесчеловечное обращение. Это же касается его права на уважение частной и семейной жизни из-за того, что его не отпустили из-под ареста на свидания с умирающей матерью и ее похороны. Кроме того, и Удальцов, и Развозжаев оспаривали нарушение со стороны России права на свободу и безопасность, а также на справедливое судебное разбирательство, свободу выражения мнения и свободу собраний. Фигурантов «болотного дела» признали виновными в массовых беспорядках на акции протеста 6 мая 2012 года.

Постановление ЕСПЧ пока не вступило в силу, его можно будет обжаловать в течение трех месяцев.