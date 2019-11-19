Песков: Ситуация с контрактом по транзиту газа через Украину не изменилась

Ситуация с контрактом по транзиту газа через Украину не изменилась. Об этом заявило на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

На вопрос, как в Кремле оценивают последнее заявление украинской стороны о том, что они готовы к зимнему сезону без транзита, и о том, что условия, предложенные Газпромом, для них неприемлемые, пресс-секретарь ответил: «Мне нечего добавить к тем пояснениям, которые дал президент Путин в Бразилии на пресс-конференции. Принципиально нового сейчас ничего нет», — сказал он.

Д.Песков напомнил слова президента В.Путина, что он сказал – «безусловно, существует опасность войти в новый год без соответствующего соглашения», и, по словам пресс-секретаря, президент РФ «объяснил, почему это плохо».