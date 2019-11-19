Старший сын Александра Лукашенко избран на пост первого вице-президента Национального олимпийского комитета Белоруссии

Старший сын Александра Лукашенко Виктор избран на пост первого вице-президента Национального олимпийского комитета Белоруссии. Об этом сообщает государственное агентство БелТА. При этом подчеркивается, что пока глава государства не принял окончательного решения, будет ли Виктор Лукашенко совмещать эту должность с постом помощника президента по Национальной безопасности, который он занимает с 2005 года.
2019-11-19T14:32:00+03:00
2019-11-19T14:36:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 19 ноября 2019
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