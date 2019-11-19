Старший сын Александра Лукашенко избран на пост первого вице-президента Национального олимпийского комитета Белоруссии

Старший сын Александра Лукашенко Виктор избран на пост первого вице-президента Национального олимпийского комитета Белоруссии. Об этом сообщает государственное агентство БелТА. При этом подчеркивается, что пока глава государства не принял окончательного решения, будет ли Виктор Лукашенко совмещать эту должность с постом помощника президента по Национальной безопасности, который он занимает с 2005 года.