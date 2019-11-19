Роскомнадзор: СМИ должны нести ответственность за контент гиперссылок на свои сайты

СМИ должны нести ответственность за контент гиперссылок на свои сайты. Об этом говорится в ответе пресс-службы Роскомнадзора. Накануне ряд руководителей СМИ, в том числе и «Эха Москвы», обратились к главе Роскомнадзора Александру Жарову с просьбой разъяснить, почему ведомство привлекает к ответственности их редакции как распространителей нецензурной брани за гиперссылки на страницы с матом. Публикуя ссылку, вы несете ответственность за то, что читатель увидит, перейдя по ней, — говорится в ответе Роскомнадзора.