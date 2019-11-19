Прокуратура Чебоксар запретила электромеханическому колледжу отчислять студентов за участие в митингах

Прокуратура Ленинского района Чебоксар запретила электромеханическому колледжу отчислять студентов за участие в митингах. Об этом сообщается на сайте чувашской прокуратуры. В сентябре студентов заставили подписать внутренний документ о недопустимости участия в акциях. Прокуратура пришла к выводу, что колледж нарушил федеральное законодательство. Представление вынесено руководителю учреждения, виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.