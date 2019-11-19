Прокуратура Чебоксар запретила электромеханическому колледжу отчислять студентов за участие в митингах

Прокуратура Ленинского района Чебоксар запретила электромеханическому колледжу отчислять студентов за участие в митингах. Об этом сообщается на сайте чувашской прокуратуры. В сентябре студентов заставили подписать внутренний документ о недопустимости участия в акциях. Прокуратура пришла к выводу, что колледж нарушил федеральное законодательство. Представление вынесено руководителю учреждения, виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.
2019-11-19T14:30:00+03:00
2019-11-19T14:34:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 19 ноября 2019
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