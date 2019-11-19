ЕСПЧ: Отсутствие уведомления о мирной акции не является достаточным основанием для привлечения к ответственности

Европейский суд по правам человека постановил, что отсутствие уведомления властей о мирной акции не является достаточным основанием для привлечения к ответственности по административной статье об организации несогласованной акции. Об этом говорится в решении по жалобе Андрея Оботе, который был задержан в январе 2009-го года на акции перед Домом правительства. Вместе с несколькими участниками он стоял с чистым листом бумаги в руках и заклеенным скотчем ртом. Позже Андрей Оботе был оштрафован на тысячу рублей. ЕСПЧ подчеркнул, что не было никакой общественной необходимости привлекать заявителя, так как пикет, в котором участвуют несколько человек, не может привести к каким-либо негативным последствиям.