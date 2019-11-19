Создатели российского фильма про Джокера и Бэтмена просят деньги у Фонда Кино

Организация сегодня проводит очную защиту проектов, претендующих на государственную поддержку.

Раскритикованный Владимиром Мединским Фонд Кино планирует распределить около 400 миллионов рублей – это деньги, оставшиеся после проведенных весной презентаций режиссерских и продюсерских проектов – питчингов, напоминает издание «Бюллетень кинопрокатчика». Очную защиту провели для 39 компаний, не входящих в число лидеров российских рынка, однако рассчитывающих завоевать внимание публики и отбить вложения.

Так, среди претендентов оказался фильм «Казнь» про маньяка Чикатило, главную в роль в котором должен сыграть Александр Паль, а участвовать собирается Виктор Сухоруков.

Комедию про аниматоров в костюмах киногероев Джокера и Бэтмана готов снять режиссер Эдуард Бордуков. Несмотря на популярность персонажей, он готов отказаться от их упоминания в картине, если возникнут проблемы с авторскими правами.

Сергей Безруков может исполнить главную роль в фильме с рабочим названием «Дело Бейлиса». Режиссером выступит его супруга Анна Матисон.

О господдержке попросили сегодня авторы ленты о биатлонистке Елене Вяльбе, сказки по мотивам произведений Андерсена и фантастического фильма в стиле голливудской Гравитации.

Итоги отбора будут известные через несколько недель.