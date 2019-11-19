Напряженная обстановка сохраняется в Гонконге. Там в центре внимания Политехнический университет

Минувшей ночью полиция пошла на беспрецедентные действия, попытавшись взять штурмом здание Политехнического университета, в котором забаррикадировались сотни студентов и сочувствующих им молодых людей. После того, как штурм не удался и полиция отступила, студенты, начавшие тушить подожженную ими лестницу перед главным входом в Политех, вновь были обстреляны гранатами со слезоточивым газом, сообщает Би-би-си. – Центральная часть города, всего в полукилометре от университета, где всегда гуляли толпы туристов, теперь практически парализована действиями манифестантов, которые этой ночью собрались там, выражая поддержку студентам. Минувшей ночью полиция позволила покинуть здание несовершеннолетним участникам протестов. Местные наблюдатели считают, что власти административного района настроены на ужесточение силовых действий против, по сути, восставших студентов. Би-би-си цитирует слова китайского посла в Лондоне, который назвал урегулирование ситуации в Гонконге приоритетной политической задачей Пекина, по-прежнему, видящего коммунистический Китай, цитата, «мощным, единым и неделимым» государством.

Издание отмечает, что Пекин вряд ли решит послать в Гонконг войска с материка, опасаясь негативной международной реакции.