Пол Уилан, которого ФСБ обвиняет в шпионаже, останется под стражей до конца года

Мосгорсуд сегодня отклонил жалобу защиты иностранца. В суд Уилана не привезли, несмотря на его требования это сделать. Ему также не дали выступить в суде.

Жалобу защиты в Мосгорсуде рассмотрели в закрытом режиме. Журналистов пустили лишь на протокольную съёмку и вынесение решения. Перед заседанием Уилан — он общался с судом из СИЗО в режиме видеосвязи –держал лист бумаги, он был исписан мелким почерком на английском. Ни слова разобрать было невозможно из-за нечёткого изображения. Звук перед началом заседания был выключен. Ничего сказать журналистам иностранец впервые не смог. Его адвокат позже пояснил, что обвиняемый в шпионаже требовал привезти его в суд. Он также называл дело сфабрикованным, политическим и абсурдным. Уилан считает, что его держат в изоляторе как заложника. Защита просила изменить меру пресечения на залог в 30 миллионов рублей или домашний арест. Однако судья оставила это без внимания. Фигурант дела о шпионаже пробудет в «Лефортово» как минимум до 29 декабря. Решение обжалуем в кассационной инстанции, пообещал адвокат Владимир Жеребёнков.

Поддержать Уилана в суд пришли сотрудники посольств США и ещё нескольких стран, гражданином которых он является. Напомню, что ФСБ задержала его в конце прошлого года в гостинице Метрополь возле Кремля. Следствие утверждает, что у него была флеш-карта с секретными сведениями о сотрудниках российских спецслужб. По словам Уилана, он думал, что на флешке снимки, сделанные во время его прошлого пребывания в России. Вину он не признаёт. Ранее Уилан заявлял в суде об угрозах охранника оружием в СИЗО. Нарушителя привлекли в дисциплинарной ответственности, больше инцидентов не было, рассказал адвокат.

Следственные действия по делу Уилана завершены. По прогнозам защиты, рассмотрение по существу начнётся не раньше весны следующего года.