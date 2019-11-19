ЕСПЧ: Россия должна выплатить политикам Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву 9 и 11 тысяч евро соответственно

Россия должна выплатить политикам Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву 9 и 11 тысяч евро соответственно, — решил Европейский суд по правам человека. Он признал отсутствие справедливого судебного разбирательства в отношении них по Болотному делу. В решении указывается, что основная часть доказательств строилась на показаниях заключившего сделку со следствием Константина Лебедева. Сергей Удальцов ранее в интервью «Эху Москвы» говорил, что надеется на пересмотр других приговоров по Болотному делу.

Отметим, что Минюст России по итогам рассмотрения жалобы Удальцова и Развозжаева делает вывод, что Страсбургский суд отказался признавать митинг на Болотной площади мирным собранием.