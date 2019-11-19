Российское правительство не рассматривает домашнее насилие как серьезную проблему в стране

Его масштабы достаточно преувеличены. Минюст ответил Европейскому суду по делу четырех женщин, которые пострадали в России от домашнего насилия. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

По мнению Минюста, четыре женщины своими жалобами пытаются неверно истолковать ситуацию с домашним насилием в России и подорвать уже существующие правовые механизмы.

Ранее глава Совета Федерации Валентина Матвиенко дала указание разработать законопроект о борьбе с домашним насилием. Член думского комитета по делам семьи Оксана Пушкина в эфире RTVI рассказывала, что документ может быть представлен уже этой осенью.

Накануне сообщалось, что депутаты в своих поправках к законопроекту о домашнем насилии уточнили, что такое преследование, а также предложили, чтобы общественные организации не имели права обращаться в правоохранительные органы без согласия жертвы.

В 2017-ом году домашнее насилие в России было декриминализировано.

Этой теме действительно пытаются придать большее значение, чем следует, но специализированный закон не решит существующую проблему. Такое мнение «Эху Москвы» высказал адвокат по семейным делам Андрей Сарычев. Во многих странах Европы, в которых принят закон о профилактике домашнего насилия, эта мера не способствует сокращению числа таких преступлений, отметил Андрей Сарычев.