Защита Удальцова и Развозжаева обратится в Верховный суд с требованием пересмотреть приговор

Защита Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева обратится в Верховный суд России с требованием пересмотреть приговор по обвинению в организации массовых беспорядков на Болотной площади. Об этом «Интерфаксу» сказал адвокат обвиняемых Дмитрий Аграновский. Ранее ЕСПЧ признал Россию и Украину виновными в нарушении прав Развозжаева и Удальцова. Российские власти должны будут выплатить Развозжаеву 11 тысяч евро, Удальцову – 9 тысяч. В то же время, суд не увидел доказательств похищения Развозжаева на Украине, а также не признал нарушения его права на свободу мирных собраний. Суд также не стал рассматривать вопрос о политических мотивах дела.
2019-11-19T13:30:00+03:00
2019-11-19T13:36:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:30, 19 ноября 2019
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