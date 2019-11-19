Защита Удальцова и Развозжаева обратится в Верховный суд с требованием пересмотреть приговор

Защита Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева обратится в Верховный суд России с требованием пересмотреть приговор по обвинению в организации массовых беспорядков на Болотной площади. Об этом «Интерфаксу» сказал адвокат обвиняемых Дмитрий Аграновский. Ранее ЕСПЧ признал Россию и Украину виновными в нарушении прав Развозжаева и Удальцова. Российские власти должны будут выплатить Развозжаеву 11 тысяч евро, Удальцову – 9 тысяч. В то же время, суд не увидел доказательств похищения Развозжаева на Украине, а также не признал нарушения его права на свободу мирных собраний. Суд также не стал рассматривать вопрос о политических мотивах дела.