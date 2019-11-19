Сбербанк не планирует получать контроль над Mail.ru Group

Об этом заявил первый зампред Сбербанка Лев Хасис. Ранее стало известно, что Mail.ru Group и Сбербанк направили в Федеральную антимонопольную службу ходатайство по созданию совместного предприятия на базе сервиса доставки еды Delivery Club и компании такси «Ситимобил».