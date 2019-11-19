Адвокат Олега Соколова подтвердил, что его подзащитный пытался покончить с собой

Адвокат Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, подтвердил, что его подзащитный пытался покончить с собой. По словам Александра Почуева, инцидент произошел в перерыве между следственными действиями. Эта попытка была вовремя пресечена сотрудниками МВД. Ранее источники сообщали, что это случилось во время следственных действий.
2019-11-19T13:32:00+03:00
2019-11-19T13:33:19+03:00
https://echo.msk.ru/news/2539995-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:32, 19 ноября 2019
Загрузка комментариев...