Адвокат Олега Соколова подтвердил, что его подзащитный пытался покончить с собой

Адвокат Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, подтвердил, что его подзащитный пытался покончить с собой. По словам Александра Почуева, инцидент произошел в перерыве между следственными действиями. Эта попытка была вовремя пресечена сотрудниками МВД. Ранее источники сообщали, что это случилось во время следственных действий.