Прокуратура Псковской области продлила срок принятия решения по делу журналистки Светланы Прокопьевой

Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на старшего помощника прокурора области. Сама Прокопьева говорит, что действия прокуратуры больше похожи на затягивание дела. Ее обвиняют в публичном оправдании и пропаганде терроризма. Дело было возбуждено еще в феврале после публикации Прокопьевой, в которой она озвучила свою позицию о причинах теракта в Архангельском управлении ФСБ.