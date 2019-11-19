В России начали организованную продажу туров в Сирию

Этим занимаются два туроператора. Как сообщает Znak.com, пока поток туристов небольшой. В регионе побывало около 50 человек. Они прилетают в Бейрут, оттуда до Сирии добираются автомобильным транспортом. Тур длится 8 дней. Стоит он более ста тысяч рублей.
2019-11-19T13:04:00+03:00
2019-11-19T13:07:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:04, 19 ноября 2019
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