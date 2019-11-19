Павел Грудинин хочет стать депутатом Ленинского городского округа в Подмосковье. Об этом «Интерфаксу» сообщили в местной избирательной комиссии. Всего зарегистрировано более 250 кандидатов в Совет депутатов округа. Выборы состоятся 22 декабря.

Директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин участвовал в выборах президента России от КПРФ.