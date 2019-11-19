Петицию с требованием вернуть выборы ректора МГУ уже подписали более 500 человек

Это студенты, аспиранты и педагоги вуза. Как сообщает интернет-газета Znak.com, на такой шаг они пошли после того, как стало известно о разработке поправок, позволяющих президенту бесконечно продлевать полномочия главы вуза. Авторы петиции напоминают, что на протяжении двух веков МГУ имел право избирать ректора. 20 декабря истекает 6-й срок Виктора Садовничего.

Инициативная группа МГУ выпустила открытое письмо за возвращение выборности ректора. Его уже подписали около двух сотен студентов, преподавателей и выпускников.

Должность ректора должна быть выборной, поскольку вузовские сообщества лучше осведомлены о жизни своей учебной организации. Такое мнение «Эху» высказал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. Он подчеркнул, что это его личное мнение, а не официальная позиция комитета Госдумы.