Страсбургский суд обязал Россию выплатить компенсацию Удальцову и Развозжаеву по «болотному делу»

Страсбургский суд обязал Россию выплатить компенсацию политикам Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву по делу о беспорядках на Болотной площади. По словам адвоката Дмитрия Аграновского, они должны получить соответственно 9 и 11 тысяч евро. Европейский суд признал отсутствие справедливого судебного разбирательства в отношении Удальцова и Развозжаева в России. Указывается, что основная часть доказательств по делу строилась на показаниях Константина Лебедева, который заключил сделку со следствием и был заключен в особом порядке. В свою очередь, в Минюсте подчеркивают, что Страсбургский суд отказался признавать митинг на Болотной площади мирным собранием.