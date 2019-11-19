Страсбургский суд обязал Россию выплатить компенсацию Удальцову и Развозжаеву по «болотному делу»

Страсбургский суд обязал Россию выплатить компенсацию политикам Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву по делу о беспорядках на Болотной площади. По словам адвоката Дмитрия Аграновского, они должны получить соответственно 9 и 11 тысяч евро. Европейский суд признал отсутствие справедливого судебного разбирательства в отношении Удальцова и Развозжаева в России. Указывается, что основная часть доказательств по делу строилась на показаниях Константина Лебедева, который заключил сделку со следствием и был заключен в особом порядке. В свою очередь, в Минюсте подчеркивают, что Страсбургский суд отказался признавать митинг на Болотной площади мирным собранием.
2019-11-19T13:02:00+03:00
2019-11-19T13:06:03+03:00
https://echo.msk.ru/news/2539977-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:02, 19 ноября 2019
Загрузка комментариев...