Минюст назвал преувеличенными масштабы проблемы домашнего насилия

Жалобы россиянок в международные институты в министерстве считают попыткой «подорвать правовые механизмы».

Позиция Минюста относительно домашнего насилия содержится в письме в Европейский суд по правам человека, который рассматривает жалобы четырех россиянок, пострадавших от рук своих партнеров. ЕСПЧ интересовался, признают ли российские власти серьезность вопроса о домашнем насилии и дискриминации женщин, пишет «Коммерсантъ».

В ответе Минюста за подписью замглавы ведомства Михаила Гальперина утверждается, что масштабы этой проблемы «достаточно преувеличены». Авторы документа заверяют, что посягательство на людей карается вне зависимости от пола пострадавшего и других обстоятельств дела. Что касается жалоб в ЕСПЧ, то их Минюст считает попыткой подорвать уже существующие правовые механизмы, а также «усилия правительства для улучшения ситуации». Более того, представители министерства уверены, что мужчины страдают от дискриминации сильнее женщин, поскольку находятся в меньшинстве и от них не ждут просьб о защите от жестокого обращения.

В России был разработан законопроект о домашнем насилии, который, в частности, позволяет запретить преследователю приближаться к своей жертве. Ранее стало известно, что авторы документа обратились в силовые структуры из-за угроз в соцсетях.