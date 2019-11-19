Сегодня в Москве проходит защита проектов, претендующих на господдержку от Фонда кино

Среди них фильм «Бумажные клоуны» про молодых аниматоров, которые вынуждены наряжаться в костюмы Бэтмена и Джокера, детектив «Казнь» про серийного убийцу Андрея Чикатило, фильм «Удар с востока» про лыжницу Елену Вяльбе. Режиссер Анна Матисон намерена снять исторический фильм в главной роли со своим мужем Сергеем Безруковым. Всего в очной защите участвуют 39 проектов. Итоги отбора будут известны через несколько недель, — передает ТАСС.
2019-11-19T12:32:00+03:00
2019-11-19T12:39:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:32, 19 ноября 2019
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