Сегодня в Москве проходит защита проектов, претендующих на господдержку от Фонда кино

Среди них фильм «Бумажные клоуны» про молодых аниматоров, которые вынуждены наряжаться в костюмы Бэтмена и Джокера, детектив «Казнь» про серийного убийцу Андрея Чикатило, фильм «Удар с востока» про лыжницу Елену Вяльбе. Режиссер Анна Матисон намерена снять исторический фильм в главной роли со своим мужем Сергеем Безруковым. Всего в очной защите участвуют 39 проектов. Итоги отбора будут известны через несколько недель, — передает ТАСС.