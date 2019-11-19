В России начались исследования по использованию марихуаны в лечебных целях. По словам главного нарколога Минздрава Евгения Брюна, если не будет найдена конопля, не вызывающая психозов, о ее применении речи идти не может. Он не может прогнозировать, когда в России будут применять марихуану в медицинских целях.

Минувшим летом депутаты приняли закон, согласно которому можно выращивать марихуану и опийный мак в интересах медицины. Самостоятельное выращивание наркосодержащих растений по-прежнему остается вне закона.