Петицию с требованием вернуть выборы ректора МГУ подписали уже полтысячи человек

Это студенты, выпускники и педагоги университета.

Период стабильности в главном вузе страны затянулся, считают авторы обращения. Они напоминают, что руководителя института выбирали на протяжении двух веков, но с 2009 года эта практика прекратилась. Полномочия Виктора Садовничего должны прекратиться через месяц, однако ученый и дважды доверенное лицо Владимира Путина имеет все шансы остаться на должности пожизненно.

Кроме возвращения выборности ректора коллективом МГУ подписанты требуют права самостоятельно утверждать Устав университета и создания нормальных условий для обучения и научных исследований.

Функционирование вуза оказалось под вопросом, поскольку в его сердце, по словам авторов петиции, находится отделение полиции и собственный филиал службы государственной безопасности. «Силовики» открывают дверь в кабинет назначаемому «силовиками» ректору ногой. Год за годом студенты, выпускники, аспиранты и преподаватели становятся фигурантами абсурдных уголовных дел.

Руководство МГУ пока не отреагировало на появление петиции.