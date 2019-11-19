Мосгорсуд отправил на пересмотр дело бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой

Ранее Мещанский суд обнаружил в обвинительном заключении нарушения и вернул материалы в прокуратуру, но ведомство оспорило это решение.

Президиум Мосгорсуда постановил вернуть дело Масляевой в первую инстанцию. Рассматривать его, как и в прошлый раз, будет Мещанский суд, но в новом составе. Тяжбы вокруг дела экс-бухгалтера «Седьмой студии» продолжались около полугода. В апреле Мещанский суд вернул его в прокуратуру, объяснив, что в обвинительном заключении не была конкретизирована роль Масляевой в инкриминируемом преступлении. В мае Мосгорсуд признал это решение законным. Прокуратура же обжаловала его в Верховном суде, который в итоге встал на ее сторону и отменил постановление о возврате дела. Наконец, сегодня президиум Мосгорсуда окончательно решил его судьбу. Как передает ТАСС, сама Масляева также просила удовлетворить просьбу прокуратуры и вернуть ее дело в Мещанский суд. Из-за того, что она признала вину, процесс будет проведен в особом порядке без исследования доказательств.

Дело Масляевой было выделено из основного процесса «Седьмой студии» после того, как экс-бухгалтер согласилась сотрудничать со следствием и дать показания на остальных фигурантов. Из них никто своей вины не признал.