Боинг-737 потерял статус самого популярного лайнера в мире. Как пишет газета Telegraph, его место занял лайнер А-320. Аэробус получил за этот год более 15 тысяч заказов на него.

Что касается Боинга, то он пока опережает европейского конкурента по числу фактически поставленных заказчикам самолетов.