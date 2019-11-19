РЖД представило макет нового плацкартного вагона

Предполагается, что у пассажиров появится личное пространство за счет шторок и перегородок между полками. Как отмечает РБК, каждое место в новом вагоне оснащено индивидуальными столиками.

Концепцию разработал Трансмашхолдинг. Ранее эта компания уже представляла вариант плацкарта с душевой кабиной в туалете.