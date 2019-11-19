Проблемы в отношениях России и Белоруссии сегодня обсудят на заседании Совета министров союзного государства

Белорусская делегация сообщала, что надеется согласовать спорные вопросы по нефти, газу, энергетике. На днях Александр Лукашенко заявил, что ни один документ по интеграции не будет им подписан, если будет противоречить белорусским интересам.

В свою очередь, глава МИДа России Сергей Лавров, что Москва и Минск не планируют менять «дорожную карту» о союзном государстве. Лавров добавил, что Москва и Минск продолжают тесно сотрудничать в самых разных сферах.