Президиум Мосгорсуда отправил на пересмотр дело бывшего главного бухгалтера Седьмой студии Нины Масляевой

Таким образом он удовлетворил представление замгенпрокурора Леонида Коржинека. Он настаивал на пересмотре решения Мещанского суда, который, в свою очередь, вернул дело Масляевой генпрокурору из-за того, что в обвинительном заключении не была конкретизирована роль обвиняемой в инкриминируемом преступлении.

Масляева единственная из фигурантов дела Седьмой студии дала признательные показания.