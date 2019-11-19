Таким образом он удовлетворил представление замгенпрокурора Леонида Коржинека. Он настаивал на пересмотре решения Мещанского суда, который, в свою очередь, вернул дело Масляевой генпрокурору из-за того, что в обвинительном заключении не была конкретизирована роль обвиняемой в инкриминируемом преступлении.
Масляева единственная из фигурантов дела Седьмой студии дала признательные показания.
Президиум Мосгорсуда отправил на пересмотр дело бывшего главного бухгалтера Седьмой студии Нины Масляевой
Таким образом он удовлетворил представление замгенпрокурора Леонида Коржинека. Он настаивал на пересмотре решения Мещанского суда, который, в свою очередь, вернул дело Масляевой генпрокурору из-за того, что в обвинительном заключении не была конкретизирована роль обвиняемой в инкриминируемом преступлении.