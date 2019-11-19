Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан впервые не смог выступить в Мосгорсуде. Там рассматривается апелляция на его арест. Уилан участвует в заседании по видеосвязи из СИЗО Лефортово.

Полу Уилану грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Он был задержан в Москве в декабре 2018 года.