Туман в Москве рассеется около полудня

Такой прогноз дают в Гидрометцентре. Там отмечают, что видимость будет зависеть от района. Туман не привел к серьезным проблемам в аэропортах столичного авиаузла. Так, в Шереметьево отменен один рейс, во Внуково зафиксировано 11 задержек, в Домодедово — четыре, — передает ТАСС.