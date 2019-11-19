Туман в Москве рассеется около полудня

Такой прогноз дают в Гидрометцентре. Там отмечают, что видимость будет зависеть от района. Туман не привел к серьезным проблемам в аэропортах столичного авиаузла. Так, в Шереметьево отменен один рейс, во Внуково зафиксировано 11 задержек, в Домодедово — четыре, — передает ТАСС.
2019-11-19T10:32:00+03:00
2019-11-19T10:34:58+03:00
https://echo.msk.ru/news/2539917-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:32, 19 ноября 2019
Загрузка комментариев...