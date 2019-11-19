Mail.ru Group и Сбербанк подписали соглашение о создании совместного предприятия в сфере транспорта и еды. Как ожидается, сделка будет закрыта до конца этого года. Создание платформы на базе сервиса Деливери Клаб и агрегатора такси «Сити-Мобил» стороны анонсировали еще летом.