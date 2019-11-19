Mail.ru Group и Сбербанк подписали соглашение о создании совместного предприятия в сфере транспорта и еды. Как ожидается, сделка будет закрыта до конца этого года. Создание платформы на базе сервиса Деливери Клаб и агрегатора такси «Сити-Мобил» стороны анонсировали еще летом.
2019-11-19T10:31:00+03:00
2019-11-19T10:33:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:31, 19 ноября 2019
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