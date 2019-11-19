Два российских туроператора начали организованную продажу туров в Сирию. Как сообщает Znak.com, пока поток туристов небольшой. В регионе побывало около 50 человек. Они прилетают в Бейрут, оттуда до Сирии добираются автомобильным транспортом. Тур длится 8 дней. Стоит он более ста тысяч рублей.
2019-11-19T10:30:00+03:00
2019-11-19T10:32:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 19 ноября 2019
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