Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы

Бывший защитник клуба НХЛ «Даллас Старз», олимпийский чемпион стал девятым российским хоккеистом, удостоенным этой чести.

Официальная церемония включения в Зал славы прошла в понедельник в канадском Торонто. Зубов стал девятым россиянином и вторым отечественным защитником после Вячеслава Фетисова, принятым в Зал славы. Зубов, являющийся воспитанником московского ЦСКА, в составе объединенной команды завоевал золото Олимпиады-1992 в Альбервиле. В НХЛ Сергей выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург», но большую часть карьеры провел в «Далласе» . Именно в составе этой команды Зубов дважды становился обладателем Кубка Стэнли. Всего в заокеанской карьере россиянин провел более 1200 матчей. После возвращения из-за океана Зубов выступал в КХЛ за петербургский СКА.

Также членами Зала славы стали трехкратный обладатель Кубка Стэнли канадец Ги Карбонно и двукратный призер Олимпийских игр в составе сборной Чехословакии Вацлав Недоманский.