У здания парламента Грузии по-прежнему остаются около 10 палаток митингующих. Там провели ночь несколько десятков человек. Они говорят, что по-прежнему будут требовать отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов.
Накануне полиция разогнала протестующих силой. Сегодня в тбилисском городском суде будут рассматриваться дела 37 задержанных.
У здания парламента Грузии по-прежнему остаются около 10 палаток митингующих
У здания парламента Грузии по-прежнему остаются около 10 палаток митингующих. Там провели ночь несколько десятков человек. Они говорят, что по-прежнему будут требовать отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов.