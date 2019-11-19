В столичных судах сегодня начинаются процессы над фигурантами «московского дела»

Предварительные заседания будут проведены в отношении пяти обвиняемых. Среди них — студент Егор Жуков. Первоначально его задержали по делу о массовых беспорядках, затем обвинение переквалифицировали на призывы к экстремизму.

В ходе расследования правоохранительные органы многократно нарушали закон, — утверждает адвокат Егора Жукова Илья Новиков.

Предварительное заседание по делу Егора Жукова пройдет в Кунцевском суде столицы, в Мещанском суде стартует процесс над Егором Лесных, Максимом Мартинцовым и Александром Мыльниковым. В Тверском суде пройдет первое заседание по делу Самареддина Раджабова.