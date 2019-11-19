Институт Владимира Жириновского получит из бюджета более 300 миллионов рублей

По данным РБК, господдержка в следующем году увеличится сразу в 6 раз.

Увеличить субсидии Институту мировых цивилизаций попросило федеральное правительство. Повышение расходов предусмотрено бюджетом, который Госдума будет сегодня рассматривать во втором чтении.

В ЛДПР, которая наравне с самим Жириновским является соучредителем вуза, от комментариев либо воздержались, либо заявили, что сами не вносили такие предложения. Министерство финансов вопрос относительно субсидий переадресовало Минобрнауки.

Поддержку государства получат инициативы двух других парламентских партий. 50 миллионов рублей предусмотрено для «Лидерских проектов» КПРФ, а в два раза большую сумму хотят выделить из бюджета «Справедливой России» на Центр защиты прав граждан.

Рост расходов на либерал-демократов может быть связан с переездом института в здание РАН на Ленинском проспекте. Политолог Александр Пожалов полагает, что власти идут партии Жириновского навстречу, чтобы не выталкивать ее в глухую оппозицию.

Институт мировых цивилизаций был основан 20 лет назад. Обучение на первом курсе стоило в прошлом году 80 тысяч рублей.