Сборная России по футболу сыграет в одной группе на Чемпионате Европы с командой Дании. Это стало понятно по итогам матча датской команды против Ирландии в заключительном туре отборочного турнира. Встреча закончилась со счетом 1:1

Дания, как и Россия, является одной из стран-хозяев Чемпионата Европы. Согласно регламенту, они автоматически попадают в одну группу.