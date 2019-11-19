ГИБДД поддерживает инициативу выдавать права несовершеннолетним

Как заявил глава ведомства Михаил Черников, для этого есть условия: срок изучения правил в данном случае должен быть увеличен. Он подчеркнул, что в настоящее время существует много аргументов «за» и «против». Михаил Черников считает, что сдавать на права в 17 вполне возможно.