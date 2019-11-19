ГИБДД поддерживает инициативу выдавать права несовершеннолетним

Как заявил глава ведомства Михаил Черников, для этого есть условия: срок изучения правил в данном случае должен быть увеличен. Он подчеркнул, что в настоящее время существует много аргументов «за» и «против». Михаил Черников считает, что сдавать на права в 17 вполне возможно.
2019-11-19T09:31:00+03:00
2019-11-19T09:33:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:31, 19 ноября 2019
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