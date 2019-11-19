Минюст предложил предоставить судебным приставам доступ к мобильным данным россиян

Как сообщают «Коммерсантъ» и РБК, был разработан соответствующий законопроект. В ведомстве считают, что приставы могут таким образом контролировать коллекторов. В пояснительной записке говорится, что оператор связи часто отказывается предоставлять приставам необходимую информацию.