Минюст предложил предоставить судебным приставам доступ к мобильным данным россиян

Как сообщают «Коммерсантъ» и РБК, был разработан соответствующий законопроект. В ведомстве считают, что приставы могут таким образом контролировать коллекторов. В пояснительной записке говорится, что оператор связи часто отказывается предоставлять приставам необходимую информацию.
2019-11-19T09:30:00+03:00
2019-11-19T09:32:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:30, 19 ноября 2019
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