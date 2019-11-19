Сегодня сборная России по футболу сыграет со сборной Сан-Марино в рамках отборочного турнира ЧЕ 2020 года

Сегодня сборная России по футболу сыграет со сборной Сан-Марино в рамках отборочного турнира Чемпионата Европы 2020 года. Главный тренер сборной Станислав Черчесов считает, что к матчу нужно отнестись очень ответственно.

По итогам предыдущих матчей в группе Россия уже обеспечила себе участие в первенстве.