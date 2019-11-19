Страсбургский суд должен опубликовать решение по жалобам Удальцова и Развозжаева на приговор по «Болотному делу»

Страсбургский суд должен опубликовать решение по жалобам Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева на приговор по «Болотному делу». Они были осуждены за организацию беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года. Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов надеется, что на основании решения европейского суда будут пересмотрены остальные приговоры по «Болотному делу».

Защита обжаловала обвинительный приговор в Страсбургском суде в 2015 году. Она требует признать, что при судебном разбирательстве были нарушены права Удальцова и Развозжаева.