Мосгорсуд должен рассмотреть жалобу на продление ареста обвиняемому в шпионаже Полу Уиллану, который является гражданином четырех государств, в том числе США. Адвокат Владимир Жеребенков будет просить об избрании более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста или залога.

Полу Уиллану грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Свою вину он не признает.