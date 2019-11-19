В США перестали считать незаконными израильские поселения на Западном берегу реки Иордан. Вашингтон тщательно изучил вопрос и счел, что Израиль не нарушает международное право, — об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Вашингтон в течение многих лет блокировал резолюцию Совбеза ООН, который осуждал Израиль за строительство поселений на Западном берегу.

Дональд Трамп тем временем последовательно расширяет поддержку Израиля.