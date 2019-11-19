Киев отверг предложения «Газпрома» по поставкам газа в следующем году

Российская компания предлагала заключить новый контракт или продлить старый, отказавшись от претензий в судах.

Полученные из Москвы предложения глава Минэнерго Украины Алексей Оржель назвал неприемлемыми. В эфире канала ICTV чиновник заявил, что стороны должны продолжать поиск компромисса. Впрочем, даже если нужная формула транзита не будет найдена, это не помешает украинцам пройти отопительный сезон в нормальном режиме.

В подземных хранилищах достаточно газа для стабильного прохождения зимнего периода в случае прекращения транзита российского газа в Евросоюз с 2020 года. Глава «Нафтогаза» ранее оценил объемы 20 миллиардов кубометров.

10-летний контракт на поставку и транзит прекращает действовать 31 декабря. Украина перестала импортировать российский газ осенью 2015-го и закупает его на своей западной границе. Киев намерен заключить новый долгосрочный контракт на транзит топлива в Европу.

В общей сумме «Нафтогаз» оценивает претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов.